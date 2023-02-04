Theocharis Tsingaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theocharis Tsingaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theocharis Tsingaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theocharis Tsingaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theocharis Tsingaras 20 Ağu 2000 tarihinde Chalkidiki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Yunanistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Θεοχάρης Τσιγγάρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theocharis Tsingaras Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Theocharis Tsingaras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Theocharis Tsingaras'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theocharis Tsingaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theocharis Tsingaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Theocharis Tsingaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theocharis Tsingaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında PAOK U17

1 Temmuz 2017 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2019 yılında PAOK

1 Eylül 2022 yılında Toulouse

30 Haziran 2023 yılında PAOK

Theocharis Tsingaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theocharis Tsingaras şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Theocharis Tsingaras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bebides

Yunanistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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