Theodor Hansemon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodor Hansemon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodor Hansemon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodor Hansemon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodor Hansemon 8 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodor Hansemon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Theodor Hansemon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Theodor Hansemon'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Theodor Hansemon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theodor Hansemon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Theodor Hansemon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodor Hansemon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Gefle IF Jugend

1 Ocak 2019 yılında Gefle IF U17

1 Ocak 2020 yılında Gefle U19

1 Ocak 2021 yılında Gefle

8 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Theodor Hansemon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodor Hansemon şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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