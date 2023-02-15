Theodor Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodor Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodor Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodor Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodor Johansson 31 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodor Johansson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Theodor Johansson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Theodor Johansson'nin Östers IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Theodor Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theodor Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodor Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodor Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Täby FK U19

1 Ocak 2019 yılında Hammarby U19

1 Şubat 2020 yılında IK Frej Täby

1 Ocak 2021 yılında Hammarby TFF

20 Ocak 2022 yılında Östers IF

Theodor Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodor Johansson şuan Östers IF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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