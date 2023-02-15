Theodore Rask kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodore Rask Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodore Rask adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodore Rask Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodore Rask 1 Mayıs 2000 tarihinde Motala şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç,Etiyopya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodore Rask Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Theodore Rask, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 25 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Theodore Rask'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodore Rask Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theodore Rask isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodore Rask Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodore Rask futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Norrköping U17

1 Ocak 2018 yılında Sylvia

25 Mart 2020 yılında Norrköping

1 Haziran 2020 yılında Sylvia

30 Kasım 2020 yılında Norrköping

1 Mart 2021 yılında Sylvia

30 Kasım 2021 yılında Norrköping

27 Nisan 2022 yılında Västerås SK

30 Kasım 2022 yılında Norrköping

Theodore Rask Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodore Rask şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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