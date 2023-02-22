Theodoros Karoutis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Karoutis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodoros Karoutis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodoros Karoutis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodoros Karoutis 27 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεόδωρος Καρούτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodoros Karoutis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Theodoros Karoutis'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodoros Karoutis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodoros Karoutis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodoros Karoutis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodoros Karoutis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında PAO Vardas

12 Ağustos 2018 yılında Panargiakos

12 Eylül 2019 yılında AE Ermionidas

21 Ağustos 2020 yılında PS Kalamata

Theodoros Karoutis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodoros Karoutis şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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