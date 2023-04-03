Theofanis Avgerinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theofanis Avgerinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Theofanis Avgerinos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theofanis Avgerinos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.