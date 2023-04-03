Theofanis Avgerinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theofanis Avgerinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theofanis Avgerinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Theofanis Avgerinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Theofanis Avgerinos 5 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεοφάνης Αυγερινός şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Theofanis Avgerinos Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Theofanis Avgerinos'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Theofanis Avgerinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Theofanis Avgerinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında PAO U19
Theofanis Avgerinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Theofanis Avgerinos şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.