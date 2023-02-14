Theophilious Opoku Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theophilious Opoku Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theophilious Opoku Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theophilious Opoku Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theophilious Opoku Mensah 26 Nisan 2002 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsviçre,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theophilious Opoku Mensah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Theophilious Opoku Mensah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Theophilious Opoku Mensah'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Theophilious Opoku Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theophilious Opoku Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theophilious Opoku Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theophilious Opoku Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Servette U18

1 Temmuz 2020 yılında Servette U21

29 Temmuz 2022 yılında Stade-Lausanne

Theophilious Opoku Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theophilious Opoku Mensah şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Theophilious Opoku Mensah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U18 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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