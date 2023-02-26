Theophilus Anoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theophilus Anoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theophilus Anoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theophilus Anoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theophilus Anoba 28 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theophilus Anoba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Theophilus Anoba'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Theophilus Anoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theophilus Anoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theophilus Anoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theophilus Anoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Medeama

30 Ocak 2015 yılında Ismaily

26 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

15 Mart 2021 yılında Medeama

Theophilus Anoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theophilus Anoba şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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