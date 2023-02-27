Theophilus Solomon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theophilus Solomon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theophilus Solomon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theophilus Solomon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Theophilus Solomon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theophilus Solomon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theophilus Solomon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theophilus Solomon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theophilus Solomon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theophilus Solomon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theophilus Solomon 18 Ocak 1996 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theophilus Solomon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Theophilus Solomon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Theophilus Solomon'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Theophilus Solomon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theophilus Solomon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Theophilus Solomon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theophilus Solomon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2014 yılında NK Pomorac

30 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka U19

22 Ağustos 2014 yılında NK Zadar

30 Haziran 2015 yılında HNK Rijeka

10 Temmuz 2015 yılında HNK Sibenik

15 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka

25 Temmuz 2016 yılında NK Istra

30 Haziran 2017 yılında HNK Rijeka

12 Ağustos 2017 yılında Partizan

31 Aralık 2017 yılında HNK Rijeka

31 Ocak 2018 yılında Omonia Lefkoşa

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

13 Temmuz 2018 yılında Inter Zapresic

21 Şubat 2019 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2019 yılında FK Partizani

31 Ocak 2021 yılında Qadsia SC

1 Temmuz 2021 yılında NK Istra

5 Ağustos 2021 yılında FC Ballkani

12 Ağustos 2022 yılında SC Gjilani

Theophilus Solomon kimdir

Theophilus Solomon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theophilus Solomon şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Theophilus Solomon nereli

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