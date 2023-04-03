Thiago Cravero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Cravero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Cravero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Cravero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Cravero 3 Ekim 2002 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Benjamín Cravero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Cravero Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM Sport Manager yapmaktadır. Thiago Cravero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belgrano de Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Belgrano de Córdoba II takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Thiago Cravero'nin Belgrano de Córdoba II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thiago Cravero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Cravero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thiago Cravero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Cravero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Belgrano II

Thiago Cravero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Cravero şuan Belgrano de Córdoba II takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.