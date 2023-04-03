Thiago Dowd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Dowd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Dowd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Dowd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Dowd 29 Ekim 2006 tarihinde San Fernando şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Dowd Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Dowd, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thiago Dowd'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thiago Dowd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Dowd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2022 yılında San Lorenzo II

Thiago Dowd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Dowd şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Thiago Dowd Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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