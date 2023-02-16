Thiago Ennes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Ennes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Ennes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Ennes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Ennes 5 Mart 1996 tarihinde Magé şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Ennes Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Ennes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Ennes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiago Ennes'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thiago Ennes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Ennes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thiago Ennes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Ennes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2014 yılında Flamengo U20

1 Ocak 2017 yılında Flamengo

29 Ocak 2017 yılında União Madeira

30 Haziran 2017 yılında Flamengo

21 Temmuz 2017 yılında Cuiabá-MT

3 Aralık 2017 yılında Flamengo

1 Ocak 2018 yılında Náutico

31 Ekim 2018 yılında Flamengo

1 Şubat 2019 yılında São Bernardo-SP

16 Nisan 2019 yılında Confiança-SE

25 Şubat 2021 yılında Remo

20 Ocak 2022 yılında Santo André

7 Nisan 2022 yılında Sampaio Corrêa

19 Temmuz 2022 yılında Náutico

27 Ekim 2022 yılında Paysandu SC

27 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Thiago Ennes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Ennes şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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