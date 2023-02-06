Thiago Galhardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Galhardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Galhardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Galhardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Galhardo 20 Temmuz 1989 tarihinde São João del Rei şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Galhardo do Nascimento Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Galhardo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Two Touch Agency yapmaktadır. Thiago Galhardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiago Galhardo'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thiago Galhardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ThiagoG89

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Thiago Galhardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Galhardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thiago Galhardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Galhardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Botafogo

1 Aralık 2011 yılında Bangu-RJ

1 Ocak 2012 yılında Comercial-SP

1 Mart 2012 yılında Bangu-RJ

1 Mayıs 2012 yılında América-RN

1 Kasım 2012 yılında Bangu-RJ

1 Ocak 2013 yılında Remo

8 Ocak 2014 yılında Boa Esporte

1 Temmuz 2014 yılında Brasiliense FC

2 Ocak 2015 yılında Madureira-RJ

1 Mayıs 2015 yılında Coritiba FC

21 Ocak 2016 yılında Red Bull

15 Mayıs 2016 yılında Coritiba FC

20 Mayıs 2016 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2016 yılında Coritiba FC

6 Ocak 2017 yılında Albirex Niigata

31 Aralık 2017 yılında Coritiba FC

5 Ocak 2018 yılında Vasco da Gama

27 Nisan 2019 yılında Ceará SC

8 Ocak 2020 yılında Internacional

25 Ağu 2021 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2022 yılında Internacional

19 Temmuz 2022 yılında Fortaleza

31 Aralık 2022 yılında Internacional

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Thiago Galhardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Galhardo şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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