Thiago Heleno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Heleno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Heleno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Heleno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Heleno 17 Eylül 1988 tarihinde Sete Lagoas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Heleno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Heleno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Thiago Heleno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 20 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Thiago Heleno'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thiago Heleno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Heleno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thiago Heleno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Heleno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Cruzeiro

17 Ağu 2010 yılında Corinthians

10 Ocak 2011 yılında Maldonado

11 Ocak 2011 yılında Palmeiras

31 Aralık 2012 yılında Maldonado

20 Şubat 2013 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2013 yılında Maldonado

1 Ocak 2014 yılında Figueirense FC

30 Aralık 2015 yılında Maldonado

15 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2016 yılında Maldonado

20 Ocak 2017 yılında Atlético-PR

Thiago Heleno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Heleno şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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