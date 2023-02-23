Thiago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago 18 Mart 1997 tarihinde Campo Grande şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Rodrigues de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Thiago, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiago'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thiago Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thsouza_oficial/

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Thiago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Thiago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Red Bull

1 Ocak 2019 yılında Costa Rica EC

1 Mart 2019 yılında Operário-MS

21 Temmuz 2019 yılında Sandecja

17 Ocak 2020 yılında Cracovia

9 Ocak 2023 yılında P. Niepolomice

30 Haziran 2023 yılında Cracovia

Thiago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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