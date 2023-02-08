Thiago Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Lopes 27 Ekim 1996 tarihinde Mogi Mirim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Lopes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GDSM yapmaktadır. Thiago Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Thiago Lopes'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thiago Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thiago Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Coritiba FC

30 Mayıs 2017 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2017 yılında Coritiba FC

28 Ekim 2020 yılında EC Vitória

31 Ocak 2021 yılında Coritiba FC

25 Mart 2021 yılında Sport Recife

6 Şubat 2023 yılında EC Vitória

31 Aralık 2023 yılında Sport Recife

Thiago Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Lopes şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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