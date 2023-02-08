Thiago Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Lopes 1 Şubat 2002 tarihinde Côcos şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Oliveira Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Lopes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jdsports yapmaktadır. Thiago Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Thiago Lopes'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Thiago Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thiago Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ponte Preta U23

1 Ocak 2021 yılında Ponte Preta

Thiago Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Lopes şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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