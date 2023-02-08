Thiago Medeiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Medeiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Medeiros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Medeiros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Medeiros 7 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Medeiros de Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Medeiros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Medeiros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına - tarihinde katılmıştır. Thiago Medeiros'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Thiago Medeiros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Medeiros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Thiago Medeiros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Medeiros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Medeiros şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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