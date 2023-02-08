Thiago Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Mina 5 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Henrique de Jesus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Mina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Mina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına - tarihinde katılmıştır. Thiago Mina'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thiago Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Thiago Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Mina şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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