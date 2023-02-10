Thiago Nuss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Nuss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Nuss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Nuss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Nuss 2 Şubat 2001 tarihinde Cañuelas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Thomas Nuss şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Nuss Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Nuss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thiago Nuss'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Thiago Nuss Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Nuss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thiago Nuss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Nuss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dep. Español

23 Aralık 2019 yılında Argentinos II

30 Eylül 2020 yılında Rafaela

31 Aralık 2020 yılında Argentinos II

1 Ocak 2022 yılında Argentinos Jrs.

Thiago Nuss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Nuss şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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