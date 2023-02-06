Thiago Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Rodrigues 20 Ekim 1988 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Rodrigues de Oliveira Nogueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Rodrigues Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thiago Rodrigues'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thiago Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thiago Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Rio Branco

1 Mayıs 2009 yılında Paraná

1 Ocak 2014 yılında Rio Branco

1 Ocak 2015 yılında Caxias-RS

28 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2016 yılında Guarani-SC

12 Mayıs 2016 yılında Figueirense FC

23 Ocak 2018 yılında Paraná

7 Şubat 2020 yılında CSA

19 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

Thiago Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Rodrigues şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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