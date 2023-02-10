Thiago Vecino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Vecino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Vecino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Vecino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Vecino 25 Şubat 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Vecino Berriel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Vecino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Thiago Vecino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiago Vecino'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thiago Vecino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Vecino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thiago Vecino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Vecino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nacional

3 Ocak 2022 yılında Liverpool FC

23 Ocak 2023 yılında CA Unión

31 Aralık 2023 yılında Liverpool FC

Thiago Vecino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Vecino şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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