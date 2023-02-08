Thiaguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiaguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiaguinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiaguinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiaguinho 9 Haziran 1999 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Alves Da Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiaguinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Thiaguinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiaguinho'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thiaguinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiaguinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Thiaguinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiaguinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Palmeiras U20

30 Ocak 2019 yılında Novorizont. U20

1 Mayıs 2019 yılında Paraná B

1 Ocak 2020 yılında Paraná

20 Temmuz 2021 yılında Fortaleza EC B

11 Ekim 2021 yılında Ferroviário-CE

9 Ocak 2022 yılında Fortaleza EC B

1 Şubat 2022 yılında Red Bull

5 Nisan 2022 yılında Fortaleza EC B

11 Nisan 2022 yılında RB Bragantino B

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza EC B

11 Ocak 2023 yılında Criciúma EC

Thiaguinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiaguinho şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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