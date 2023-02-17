Thiaguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiaguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiaguinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiaguinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiaguinho 13 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Dias da Silva Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiaguinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSB Sports Agency yapmaktadır. Thiaguinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thiaguinho'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thiaguinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiaguinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thiaguinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiaguinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2020 yılında Ceará

3 Ocak 2021 yılında Icasa

23 Mart 2021 yılında AD Bahia-BA

27 Mayıs 2021 yılında Icasa

4 Haziran 2021 yılında AD Bahia-BA

7 Ekim 2021 yılında Alagoinhas-BA

26 Ekim 2021 yılında Caucaia-CE

7 Ocak 2022 yılında Alagoinhas-BA

12 Nisan 2022 yılında EC Vitória

16 Ekim 2022 yılında Alagoinhas-BA

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Thiaguinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiaguinho şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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