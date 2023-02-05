Thiaguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiaguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiaguinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiaguinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiaguinho 13 Mart 2001 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Fernandes Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiaguinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH Sports yapmaktadır. Thiaguinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Thiaguinho'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Thiaguinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiaguinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thiaguinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiaguinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Flamengo

8 Mayıs 2020 yılında Náutico

6 Kasım 2020 yılında Flamengo

21 Mart 2022 yılında Houston

31 Aralık 2022 yılında Flamengo

Thiaguinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiaguinho şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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