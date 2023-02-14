Thibault Klidje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thibault Klidje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thibault Klidje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thibault Klidje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thibault Klidje 10 Temmuz 2001 tarihinde Hahotoe-Vo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thibault Klidje Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Thibault Klidje, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Thibault Klidje'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Thibault Klidje Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thibault Klidje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thibault Klidje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thibault Klidje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Espoir FC

1 Temmuz 2018 yılında Gomido FC

21 Şubat 2020 yılında G. Bordeaux B

31 Ağu 2022 yılında FC Luzern

Thibault Klidje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thibault Klidje şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thibault Klidje Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Future Stars Agoe

Togo takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Togo U21 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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