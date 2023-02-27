Thibault Maquart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thibault Maquart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thibault Maquart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thibault Maquart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thibault Maquart 31 Ağustos 1992 tarihinde Villers-Semeuse şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thibault Maquart Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thibault Maquart, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thibault Maquart'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thibault Maquart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thibault Maquart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thibault Maquart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thibault Maquart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında RE Bertrix

1 Temmuz 2014 yılında Jeunesse Canach

10 Temmuz 2021 yılında US Hostert

Thibault Maquart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thibault Maquart şuan US Hostert takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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