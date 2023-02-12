Thibaut Courtois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thibaut Courtois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thibaut Courtois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thibaut Courtois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thibaut Courtois 11 Mayıs 1992 tarihinde Bree şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Aslen Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thibaut Nicolas Marc Courtois şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thibaut Courtois Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christophe Henrotay yapmaktadır. Thibaut Courtois, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 9 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Thibaut Courtois'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Thibaut Courtois Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/thibautcourtois

http://www.instagram.com/thibautcourtois/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/CourtoisOfficial

Thibaut Courtois Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thibaut Courtois isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 60.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thibaut Courtois Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thibaut Courtois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında KRC Genk U17

1 Temmuz 2008 yılında KRC Genk U19

1 Temmuz 2009 yılında KRC Genk

26 Temmuz 2011 yılında Chelsea

27 Temmuz 2011 yılında Atlético Madrid

30 Haziran 2014 yılında Chelsea

9 Ağu 2018 yılında Real

Thibaut Courtois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thibaut Courtois şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thibaut Courtois Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bilzen VV (1997–1999), KRC Genk (1999-2009)

Belçika takımında 1 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 100 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.