Thibaut Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thibaut Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thibaut Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thibaut Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thibaut Vargas 22 Mayıs 2000 tarihinde Aix-en-Provence şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thibaut Vargas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Thibaut Vargas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thibaut Vargas'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thibaut Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thibautvargass/

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Thibaut Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thibaut Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Thibaut Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thibaut Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Montpellier

26 Ocak 2021 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2021 yılında Montpellier

31 Ağu 2021 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2022 yılında Nîmes Olympique

Thibaut Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thibaut Vargas şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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