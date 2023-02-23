Thibaut Vion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thibaut Vion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thibaut Vion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thibaut Vion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thibaut Vion 11 Aralık 1993 tarihinde Mont-Saint-Martin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thibaut Vion Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thibaut Vion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Thibaut Vion'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thibaut Vion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thibaut Vion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thibaut Vion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thibaut Vion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto B

30 Ocak 2014 yılında FC Metz

13 Ağustos 2015 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2016 yılında FC Metz

30 Ağustos 2017 yılında Chamois Niort

18 Eylül 2020 yılında CSKA-Sofia

Thibaut Vion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thibaut Vion şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

U.S. Lexy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.