Thierno Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierno Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thierno Balde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thierno Balde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thierno Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierno Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thierno Balde

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierno Balde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierno Balde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierno Balde 10 Haziran 2002 tarihinde Villeneuve-Saint-Georges şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierno Balde Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SRM yapmaktadır. Thierno Balde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Thierno Balde'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Thierno Balde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/thierno.b_/

Thierno Baldeboyu ve yaşı kaç

Thierno Balde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thierno Balde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thierno Balde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierno Balde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2019 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2021 yılında Paris SG

13 Temmuz 2021 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2022 yılında Paris SG

9 Ağu 2022 yılında Troyes

Thierno Balde kimdir

Thierno Balde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierno Balde şuan Troyes takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AJ Limeil Brevannes (2008-2010), US Sénart-Moissy (2010-2015), Paris Saint-Germain (2015-2021)

Thierno Balde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U20 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thierno Balde nereli

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