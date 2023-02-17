Thierno Ballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierno Ballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thierno Ballo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thierno Ballo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thierno Ballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierno Ballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierno Ballo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierno Ballo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierno Ballo 2 Ocak 2002 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Thierno Mamadou Lamarana Ballo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierno Ballo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport.Agency yapmaktadır. Thierno Ballo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thierno Ballo'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thierno Ballo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thierno_ballo/

Thierno Balloboyu ve yaşı kaç

Thierno Ballo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thierno Ballo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thierno Ballo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierno Ballo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında LASK Altyapı

1 Ocak 2013 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Vikt. Köln U17

1 Temmuz 2018 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2019 yılında Chelsea U23

31 Ağu 2021 yılında Rapid Wien

1 Şubat 2022 yılında Chelsea U23

11 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Thierno Ballo kimdir

Thierno Ballo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierno Ballo şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Chemie Linz (2011-)

Thierno Ballo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thierno Ballo nereli

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