Thierno Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierno Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierno Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierno Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierno Diallo 14 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierno Diallo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thierno Diallo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Thierno Diallo'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thierno Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thierno Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thierno Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierno Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2022 yılında FC Bavois

Thierno Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierno Diallo şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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