Thierno Gaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierno Gaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierno Gaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierno Gaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierno Gaye 20 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Thierno Gaye Mame şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierno Gaye Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Xtreme Agency yapmaktadır. Thierno Gaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Thierno Gaye'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thierno Gaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thierno Gaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thierno Gaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierno Gaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

1 Eylül 2022 yılında Olym. Charleroi

Thierno Gaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierno Gaye şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ixelles SC, Oud-Heverlee Leuven

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.