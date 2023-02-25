Thierno Thioub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierno Thioub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierno Thioub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierno Thioub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierno Thioub 1 Haziran 1998 tarihinde Tivaouane şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierno Thioub Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASALA FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Thierno Thioub, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thierno Thioub'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thierno Thioub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thierno Thioub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thierno Thioub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierno Thioub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2018 yılında Spartak 2

26 Ekim 2020 yılında Pau FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2022 yılında Novi Pazar

24 Ağustos 2022 yılında KF Erzeni

20 Ocak 2023 yılında KF Oriku

30 Haziran 2023 yılında KF Erzeni

Thierno Thioub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierno Thioub şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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