Thierry Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierry Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thierry Correia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thierry Correia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thierry Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierry Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thierry Correia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierry Correia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierry Correia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierry Correia 9 Mart 1999 tarihinde Amadora şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thierry Rendall Correia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierry Correia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Thierry Correia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Thierry Correia'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Thierry Correia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thierry_jr14/

http://www.facebook.com/thierry.correia.9

Thierry Correiaboyu ve yaşı kaç

Thierry Correia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thierry Correia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thierry Correia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierry Correia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2016 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2019 yılında Sporting CP

2 Eylül 2019 yılında Valencia

Thierry Correia kimdir

Thierry Correia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierry Correia şuan Valencia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SF Damaiense (2007-2009), Sporting CP

Thierry Correia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thierry Correia nereli

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