Thierry Etongou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierry Etongou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierry Etongou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierry Etongou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierry Etongou 22 Eylül 1999 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Amougou Ignace Thierry Etongou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierry Etongou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thierry Etongou, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Thierry Etongou'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thierry Etongou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thierry Etongou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thierry Etongou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierry Etongou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2022 yılında Radnicki Nis

Thierry Etongou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierry Etongou şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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