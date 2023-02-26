Thierry Gale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierry Gale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thierry Gale kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thierry Gale ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thierry Gale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierry Gale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thierry Gale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierry Gale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierry Gale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierry Gale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierry Gale 1 Mayıs 2002 tarihinde Bridgetown şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Barbados uyrukludur.Gerçek adı da Thierry Mikael Gale şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierry Gale Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Thierry Gale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thierry Gale'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thierry Gale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thierry Gale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Thierry Gale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierry Gale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2018 yılında Honvéd U19

21 Temmuz 2020 yılında Honvéd

1 Temmuz 2022 yılında FC Dila

Thierry Gale kimdir

Thierry Gale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierry Gale şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pinehill St. Leonard’s Boys' School, Pro Shottas United, Budapest Honvéd FC (2018-2020)

Thierry Gale Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Barbados takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thierry Gale nereli

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