Thierry Small kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierry Small Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierry Small adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierry Small Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierry Small 1 Ağu 2004 tarihinde Solihull şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere,Panama uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierry Small Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thierry Small, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thierry Small'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Thierry Small Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thierrysmall.3/

Thierry Small Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thierry Small isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thierry Small Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierry Small futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Everton U18

24 Ağu 2021 yılında Southampton B

26 Temmuz 2022 yılında Port Vale

7 Kasım 2022 yılında Southampton B

31 Ocak 2023 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2023 yılında Southampton B

Thierry Small Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierry Small şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thierry Small Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

West Bromwich Albion (2011-2016), Everton FC (2016-2021)

İngiltere U18 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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