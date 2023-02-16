Thijmen Goppel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijmen Goppel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thijmen Goppel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thijmen Goppel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thijmen Goppel 16 Şubat 1997 tarihinde Leiderdorp şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thijmen Goppel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Thijmen Goppel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thijmen Goppel'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thijmen Goppel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thijmen Goppel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thijmen Goppel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thijmen Goppel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NEC U19

1 Temmuz 2016 yılında NEC U21

1 Temmuz 2017 yılında ADO U21

11 Ocak 2018 yılında ADO Den Haag

2 Eylül 2019 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2020 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2020 yılında Roda JC

20 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Thijmen Goppel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thijmen Goppel şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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