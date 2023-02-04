Thijs Dallinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijs Dallinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thijs Dallinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thijs Dallinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thijs Dallinga 3 Ağu 2000 tarihinde Groningen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thijs Dallinga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V4S yapmaktadır. Thijs Dallinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thijs Dallinga'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Thijs Dallinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thijsdallinga/

Thijs Dallinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thijs Dallinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thijs Dallinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thijs Dallinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Emmen Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Emmen U19

1 Ocak 2018 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2018 yılında Groningen U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2021 yılında Excelsior

1 Temmuz 2022 yılında Toulouse

Thijs Dallinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thijs Dallinga şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thijs Dallinga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Siddeburen, VV Hoogezand (-2012), FC Emmen (2012-2018)

Hollanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.