Thijs Timmermans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijs Timmermans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thijs Timmermans kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thijs Timmermans ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thijs Timmermans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijs Timmermans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thijs Timmermans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijs Timmermans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thijs Timmermans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thijs Timmermans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thijs Timmermans 25 Temmuz 1998 tarihinde Gouda şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thijs Timmermans Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YiTB yapmaktadır. Thijs Timmermans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thijs Timmermans'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Thijs Timmermans Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thijstimmermanss/

Thijs Timmermans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thijs Timmermans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Thijs Timmermans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thijs Timmermans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Alphense B. U17

1 Temmuz 2015 yılında ARC U19

1 Temmuz 2017 yılında ADO U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Dordrecht

29 Ağustos 2019 yılında Odra Opole

16 Ağustos 2020 yılında PAEEK Kyrenia

1 Temmuz 2022 yılında St. Pat's

Thijs Timmermans kimdir

Thijs Timmermans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thijs Timmermans şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

V&AV Hazerswoudse Boys, ADO Den Haag (2006-2014), Alphense Boys (2014/15), ARC Alphen aan den Rijn (2015-2017)

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Thijs Timmermans nereli

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