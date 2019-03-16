THK’den Çanakkale’de saygı uçuşu

Türk Hava Kurumu (THK) Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü Törenleri" kapsamında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü Törenleri" kapsamında Zafer Haftası süresince Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi tarafından Çanakkale, Ayvacık, Gelibolu, Ecaabat ve Şehitlik Anıtı'nda toplam 5 saat süreyle saygı uçuşu gerçekleştirildi.

Yamaçparaşüt ekibi, havada Türk Bayrağı ve "Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart da açtı.

Kaynak: İHA