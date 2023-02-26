Thobeka Zondi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thobeka Zondi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thobeka Zondi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thobeka Zondi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thobeka Zondi 14 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thobeka Zondi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Thobeka Zondi'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thobeka Zondi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thobeka Zondi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thobeka Zondi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thobeka Zondi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thobeka Zondi şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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