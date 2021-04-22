Thodex hesabı olanlar ne yapmalı? Thodex nasıl şikayet edilir?

Türkiye'nin üçüncü büyük kripto para borsası olan Thodex adını bu kez dolandırıcılık vakası ile duyurdu. Şirketin CEO'su ve kurucusu olan Faruk Fatih Özer'in 21 Nisan günü Tayland'a kaçtığı ortaya çıkarken 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında bir tutarı yurt dışına kaçırdığı ifade ediliyor. Kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahip olan sitede 391 bin kişi aktif olarak işlemlerini gerçekleştiriyordu. Kısaca aylık 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Bu durumun üzerine mağduriyet yaşayan vatandaşlar ne yapacaklarını araştırıyor.

THODEX HESABI OLANLAR NE YAPMALI? THODEX NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

Thodex kullanıcısı olan vatandaşlar öncelikli olarak savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmalı. Suç duyurusunda şirketin, ortaklarının ve yetkililerinin alacak, hesap ve varlıklarına tedbiren el konulmasını talep etmelidir.

İkinci olarak hesabınızda bulunan meblağa göre tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilir, ya da tüketici mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

Mağdurlara bu konuda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla uyarıda bulunan Avukat Oğuz Eren Kılıç," Baştan söylüyorum; hukukî süreç yıllarca sürebilir. Banka hesapları dolu ise, oralardan tahsilât imkânı olur. Onun dışında şirket ya da şahıslar üzerine alacak ve varlıklar olup olmadığı araştırılmalı. Bu süreç zorlu, yıpratıcı, uzun bir süreç olabilir. Ona göre hazırlanın." ifadelerini kullandı.

THODEX VURGUNU NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Dünyada ve ülkemizde günden güne ilginin arttığı kripto para borsası Thodex, yapılan vurgun ile adını duyurdu. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan Faruk Fatih Özer, sosyal medya hesaplarını kapatarak yurt dışına çıktı. Özer'e ulaşılamazken Thodex borsasının sahibi Koineks A.Ş. şirketi yetkilileri hakkında suç duyurularında bulunmaya başladı. 2017 yılında kurulan yerli kripto para borsası Thodex, 21 Nisan’da yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurmuştu ve internet sitesine erişim sağlanamadı. Kullanıcılar, “Uygulama şu anda bakımdadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarı ile karşılaşıyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre skandal 19 Nisan Pazartesi başladı. 19 Nisan’da “Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz… Anlayışınız için teşekkür ederiz” duyurusu yapıldı.

6 SAAT DENDİ AMA HİZMETE AÇILMADI

Daha sonra 20 Nisan’da da “Önemli Bilgilendirme” başlığı ile “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” ifadeleri ile açıklama yapıldı

21 Nisan günü ise sitenin internet borsa açılmazken 21 Nisan’da Thodex’in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından "Önemli Bilgilendirme” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır… Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.”

17 NİSANDA İŞLEM REKORU KIRDI

Edinilen bilgilere göre Thodex'te 17 Nisan Cumartesi günü 1 milyar 334 milyon dolarlık işlem gerçekleştirilirken bu rakamın son 3 aylık dönemde Thodex’te bir günde gerçekleşen açık ara en yüksek rakam olarak kayıtlara geçtiği belirlendi.

DOGECOİN VURGUNU

Thodex’de son gerçekleşen işlemlere bakıldığında ise bu borsanın yarısından fazlasını Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın paylaşımlarıyla birlikte son dönemde rekor üstüne rekor kıran Dogecoin işlemleri oluşturdu. Kayıtlara geçen son işlemleri dikkat alan Coinmarketcap’in verilerine göre Thodex’te yapılan işlemlerde Dogecoin yüzde 53, Tether yüzde 13, Ripple yüzde 7.4, Litecoin yüzde 3.3 ve Bitcoin ise yüzde 3 düzeyinde paya sahip.

Thodex'ten yapılan duyuruda yeni üye olanlara dogecoin verileceği ifade edilerek kullanıcı kazanma politikasına gidilmesi de dikkat çekiyor.

Yapılan duyuruda şu kaydedildi:

“THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin’den 150’si senin olsun.”

THODEX VURGUNU NE KADAR?

Edinilen bilgilere göre Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 ila 10 milyar dolar arasında bir tutarı yurt dışına kaçırarak vurgun yaptığı ifade ediliyor.