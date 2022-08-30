Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex sahibi hangi ülkede yakalandı?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu firarı Faruk Fatih Özer'in yakalandığı bildirildi. Bunun üzerine Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex sahibi hangi ülkede yakalandı ? sorularının yanıtı haberimizde...

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex sahibi hangi ülkede yakalandı?

Kurduğu kripto para borsası Thodex ile binlerce kişiyi dolandırarak kayıplara karışan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve aranan Faruk Fatih Özer'in yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklama sonrası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex sahibi hangi ülkede yakalandı? sorularının cevapları haberimizde...

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex sahibi hangi ülkede yakalandı?

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer, yakalandı. Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in yakalandığını bildirdi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex sahibi hangi ülkede yakalandı?

THODEX SAHİBİ HANGİ ÜLKEDE YAKALANDI?

Thodex'in sahibi olan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk Vlora’da yakalandı. Özer'in kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiği belirtildi. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı.

Milyonlarca insanı dolandırmıştı! Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı!Milyonlarca insanı dolandırmıştı! Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı!

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