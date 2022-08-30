Kurduğu kripto para borsası Thodex ile binlerce kişiyi dolandırarak kayıplara karışan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve aranan Faruk Fatih Özer'in yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklama sonrası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex sahibi hangi ülkede yakalandı? sorularının cevapları haberimizde...

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer, yakalandı. Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in yakalandığını bildirdi.

THODEX SAHİBİ HANGİ ÜLKEDE YAKALANDI?

Thodex'in sahibi olan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk Vlora’da yakalandı. Özer'in kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiği belirtildi. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı.

Milyonlarca insanı dolandırmıştı! Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı!