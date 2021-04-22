Thodex reklamı yapan ünlüler kim? Thodex reklamında oynayan ünlüler Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2-10 milyar dolar arasında bir tutarla İstanbul Havalimanından yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Thodex reklamı yapan ünlüler merak konusu oldu. Peki Thodex reklamı yapan ünlüler kim? Thodex reklamında oynayan ünlüler

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Büro Amirliği yaptığı incelemede Türkiye'de 400 binden fazla kullanıcısı olan Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığını belirledi. Skandal olay üzerine mağdurlar savcılıklara suç duyurusunda bulunurken Thodex'in büyümesini sağlayan reklamlarda oynayan ünlülerin isimleri de merak ediliyor. Peki Thodex reklamı yapan ünlüler kim? THODEX REKLAMI YAPAN ÜNLÜLER KİM? THODEX REKLAMINDA OYNAYAN ÜNLÜLER Kripto para borsası Thodex'in reklamlarında Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi isimler objektif karşısına geçerek poz vermişti. ünlüSimge Sağın