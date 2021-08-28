Thodex reklamında oynayan ünlülere büyük şok! Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Ömer Faruk Özer'in 108 milyon dolarla kayıplara karışmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre Özer'in kız arkadaşıyla görüştüğü iddia edildi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM VAR

Mağdurların avukatı tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet dilekşçesinde Thodex reklamlarında oynayan aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Burcu Esmersoy gibi isimlerin de bulunduğu 20 ünlü isimin yanı sıra ekonomist Erkan Öz'ün Faruk Fatih Özer ile yaptığı görüşmelerin kayıtlarının incelenmesi istendi.

Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarının tespiti de istendi.

NE OLMUŞTU?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan günü İstanbul Havalimanından Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilmişti. Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Nisan 2021 tarihinde saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne kırmızı bülten talebinin iletilmişti. Daha sonra Emniyet tarafından İnterpol nezdinde işlemler başlatılmış, Faruk Fatih Özer hakkında 23 Nisan Cuma günü 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştı.

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