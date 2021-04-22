Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'a kaçış anı ortaya çıktı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar vurgun yaptıktan sonra Arnavutluk'un Tiran şehrine gittiği tespit edilirken İstanbul Havalimanı'ndan gidiş anları da ortaya çıktı.
Türkiye tarihinin en büyük vurgununu yapan ve 390 binden fazla kişiyi dolandıran ve 2-10 milyar dolar arasındaki meblağla yurt dışına çıkan Faruk Fatih Özer, ülke gündemine otururken mağdurların suç duyuruları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
ARNAVUTLUK'A GİTMİŞ
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği tespit edildi.
FOTOĞRAF KARESİ ORTAYA ÇIKTI
Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.
SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer açıklaması
SON DAKİKA! Polis, Thodex Kadıköy merkezinde arama yapıyor!
SON DAKİKA! Savcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e soruşturma!
Thodex reklamı yapan ünlüler kim? Thodex reklamında oynayan ünlüler
Kripto para vurgunu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kayıplara karıştı