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  3. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'a kaçış anı ortaya çıktı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'a kaçış anı ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar vurgun yaptıktan sonra Arnavutluk'un Tiran şehrine gittiği tespit edilirken İstanbul Havalimanı'ndan gidiş anları da ortaya çıktı.

Türkiye tarihinin en büyük vurgununu yapan ve 390 binden fazla kişiyi dolandıran ve 2-10 milyar dolar arasındaki meblağla yurt dışına çıkan Faruk Fatih Özer, ülke gündemine otururken mağdurların suç duyuruları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ARNAVUTLUK'A GİTMİŞ

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği tespit edildi.

FOTOĞRAF KARESİ ORTAYA ÇIKTI

Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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