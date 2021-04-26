Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer için yeni iddia: Arnavutluk'ta değilse Arjantin ya da Brezilya'dadır!

400 bin kullanıcısının Thodex’e yatırdığı 2 – 10 milyar dolar arası parayı alarak Türkiye tarihinin en büyük vurgunun yapan ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı bültenle aranan Özer’in, Tiran’da kaldığı otele düzenlenen operasyonla bulunamaması üzerine Arjantin ya da Brezilya’ya kaçmış olabileceği öne sürüldü.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

2017 yılında kurmuş olduğu kripto para borsası aracılığıyla kullanıcıların Bitcoin ve türevi kripto paraları alıp satmasına imkan tanıyan Fatih Faruk Özer'in, geçtiğimiz günlerde platformu kapatarak kaçtığı iddia edildi.

Şikayetler üzerine harekete geçen savcılık, soruşturma başlatarak Özer hakkında yakalama kararı çıkardı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı tespit edilen Özer için kırmızı bültenle çıkarılan arama kararına ilişkin Arnavutluk polisi de operasyon başlattı.

ARNAVUTLUK'TAN DA KAÇTI

Sabah'ın haberine göre, Özer'in kaldığı oteli ve kullandığı arabayı tespit eden emniyet güçleri, otele operasyon düzenledi.

Bu operasyondan da kurtulan Özer'in Arnavutluk'tan ayrılarak başka bir ülkeye gittiği tespit edildi. Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın'ın da kaçtığı Arjantin ve Brezilya yakınlarında olabileceği düşünülen Özer hakkındaki yakalama kararı devam ederken çalışmalar da sürüyor.

AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞİ GÖZALTINDA

İstanbul ve Kocaeli Emniyeti, Thodex adlı kripto para borsasıyla vurgun yaparak yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer'i Kocaeli'de yakalayarak gözaltına almıştı. Faruk Fatih Özer'in firari olarak aranan ağabeyi Güven Özer de dün İstanbul Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Güven Özer ve Serap Özer de ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İki gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi.

YAKIN KORUMA TUTMUŞTU

Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı.

Özer'in 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.